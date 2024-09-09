بوتين: تعزيز الشراكة بين روسيا وكوريا الشمالية يسهم في ضمان الأمن في شبه الجزيرة الكورية

أفادت وكالة الأنباء الكورية بأن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن تعزيز الشراكة بين موسكو وبيونغ يانغ يسهم في ضمان الأمن في شبه الجزيرة الكورية".

وأرسل بوتين برقية إلى كيم جونغ أون بمناسبة الذكرى الـ76 لتأسيس كوريا الشمالية، جاء فيها: "الرفيق كيم جونغ أون المحترم، أرجو أن تتقبلوا تهنئتي النابعة من القلب بمناسبة الذكرى الـ76 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. إن العلاقات بين بلدينا، القائمة على التقاليد الطيبة للصداقة وحسن الجوار، على مستوى عال وهذا ما أكدته بالكامل مفاوضاتنا البناءة والهادفة التي أجريناها مؤخرا في بيونغ يانغ".

واكد انني "واثق من أننا من خلال الجهود المشتركة سنواصل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الشمالية بشكل منهجي"، معتبرا ان "هذا بلا شك يلبي المصالح الأساسية لشعوبنا ويسير في اتجاه ضمان الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي منطقة شمال شرق آسيا ككل".