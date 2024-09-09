حركة شباب الشرق نظمت نشاطا بيئيا تجلى بتنظيف مجرى نهر البردوني في زحلة

نظمت حركة شباب الشرق نشاطا بيئيا تجلى بتنظيف مجرى نهر البردوني من مدخل زحلة وحتى مقاهي البردوني، برعاية رئيس بلدية زحلة معلقة وتعنايل اسعد زغيب بمشاركة الجمعيات والاندية الزحلية، الصليب الاحمر اللبناني قطاع الناشئين والشباب، الدفاع المدني اللبناني قسم زحلة، الصليب الأحمر اللبناني قطاع الاسعاف الاولي، الكشاف الماروني مفوضية زحلة، الكشاف اللبناني مفوضية البقاع، كشافة الهومنتمن مفوضية زحلة، كشافة المحبة فوج الكرمة، الحركة الرسولية للاولاد سيدة النجاة ، معهد الاب مروان غانم لاصلاح الاحداث، نادي روتاراكت زحلة كابيتول، شرطة بلدية زحلة.

يشار الى أن فكرة المشروع سعى اليها عضوي المجلس البلدي سعيد جدعون وميشال ابوعبود، وتبنتها حركة شباب الشرق وذلك ضمن سلسلة انشطتها البيئية التي حملت عنوان "بيئتك بيتك خليها نظيفة"، انطلاقا من مبدأ المحافظة على البيئة في المدينة.

واشار زغيب الى "اهمية المحافظة على بيئة سليمة، لان البيئة السليمة هي اساس الصحة السليمة"، شاكرا "الجمعيات المشاركة افرادا ومسؤولين"، داعيا اياهم كي يكونوا مثالا يحتزى في موضوع المحافظة على البيئة.