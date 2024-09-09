أمن الدولة في الشمال أخلت ثلاث بلدات من النازحيين السوريين المخالفين

أخلت دوريّات من أمن الدولة – مكتب البترون، في الشمال، بلدات راشانا ونيحا وكفور العربيّ من النازحين السوريّين المخالفين، بعد أن كانت قد أنذرتهم، قبل مدّة بضرورة الإخلاء، بسبب إقامتهم بطريقة غير شرعيّة وإشغالهم لعقارات خصوصًا باللبنانيّين.
وجرت عمليّات الإخلاء من دون أيّ حادث يُذكر.
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