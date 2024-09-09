وصل حاكم مصرف لبنان السّابق رياض سلامة إلى قصر العدل في بيروت، للمثول أمام قاضي التّحقيق الأوّل في بيروت بلال حلاوي. تزامنًا، ينفّذ عدد من المودعين اللّبنانيّين وقفةً أمام قصر العدل، وسط تدابير أمنيّة مشدّدة في محيطه.

كانت هذه تفاصيل خبر وصول رياض سلامة إلى قصر العدل في بيروت للمثول أمام القاضي بلال حلاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.