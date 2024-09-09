شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: نعمل على وضع ضوابط لحماية حقوق الممارسين الحقيقيين للمهنة والان مع تفاصيل الخبر

أكد خالد البلشى، نقيب الصحفيين أن مجلس النقابة يعمل على وضع ضوابط لحماية حقوق الممارسين الحقيقيين للمهنة وغلق الأبواب الخلفية، مضيفا أن مجلس النقابة بدأ إجراءات لتطوير القيد.

وأضاف خالد البلشى أن أزمة السوق الصحفى الغير منظم الآن يحتاج لكثير من الجهد لضبط العمل داخله، مشيرا الى أنه كان هناك خطوات واسعة لمراجعة أرشيف المتقدمين للقيد.

وتابع خالد البلشى، نقيب الصحفيين :"لدينا قطاع واسع وزملاء مهنين عاملين فى الصحافة الإلكترونية ومحرومين من الحماية النقابية".

وتعقد نقابة الصحفيين، اجتماع لمناقشة ملف القيد بالنقابة، وتطوير لائحته، ووضع قواعد ومعايير اختيار اللجنة المعاونة للجنة القيد من بين أعضاء الجمعية العمومية، وأساتذة المهنة وروادها، ورفع توصيات عاجلة وآجلة، تعبر عن تطلعات الصحفيين المصريين، لمجلس النقابة بهذا الشأن تتضمن جميع المقترحات.

ويأتى عقد الاجتماع فى ظل استجابة دعوة خالد البلشى نقيب الصحفيين، لمطالب الزملاء الصحفيين، وما طرحوه عبر وسائل مختلفة عن ملف قيد الصحفيين بالنقابة، التى تجعل التحرك لتطوير لائحة القيد ضرورة يجب أن تناسب التطورات فى المهنة، مع توسيع قاعدة اختيار الزملاء الجدد، بحيث تكون الجمعية العمومية حاضرة فى جميع تفاصيل النقابة.

وتعقد النقابة اجتماعًا آخر نهاية الأسبوع المقبل، لاستكمال المناقشات وتطويرها؛ تمهيدًا لرفعها لمجلس النقابة بشكل عاجل للعمل على تنفيذها مباشرة حتى تكون قواعد القيد، والتحاق الزملاء الجدد بالنقابة معبرة عن توافق الجمعية العمومية، وتطلعات الزملاء ممارسى العمل الصحفى.