الشعب الجمهوري يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات من ذوي الهمم

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نظم حزب الشعب الجمهوري مساء أمس السبت، احتفالية كبيرة بعنوان "مشوار نجاح" برعاية أمانة العمل الجماهيري المركزية، بأحد الفنادق بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك لتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية وكذلك الدبلومات الفنية، والمتفوقين من ذوي الهمم وذويهم من جميع المحافظات، حيث شهد الحفل تقديم جوائز قيمة، ورحلات عمرة للطلاب المتميزيين وأسرهم.

وبدء الحفل بكلمة ترحيبية للنائب طارق الطويل الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيري المركزية بالحزب، أعرب خلالها عن مدى سعادته بتنظيم أمانة العمل الجماهيري بحزب الشعب الجمهوري لهذا الحفل الخاص بتكريم الطلاب المتفوقين، لافتًا إلى ضرورة ارتقاء الطلاب المتفوقين بمواهبهم وقدراتهم فى شتى المجالات، حتى يكونوا ذخيرة الوطن فى المستقبل ويضيئون الطريق للأجيال القادمة.

وعقب كلمة النائب طارق الطويل، تخلل حفل التكريم فيلمٌ تسجيلي عن انجازات الحزب فى الفترة السابقة فى شتى النواحي والمجالات، بدءًا من مبادرة "مع الناس" التي أطلقها الحزب لرفع العبء عن كاهل الأسر البسيطة، بالإضافة إلى القوافل الطبية التى نظمها الحزب وجابت المحافظات، إضافة إلى عرض اهتمام الحزب بالشباب وتأهليهم لتوليهم المسئولية.

من جانبه، رحب المهندس حازم عمر رئيس الحزب في بداية كلمته بالطلاب المتفوقين من أوائل الثانوية العامة والأزهرية، وأوائل الدبلومات الفنية، على اجتهادهم وتحديهم الصعاب حتى بلغوا ووصلوا إلى ما هم عليه الأن من تفوق وتميز.

كما وجه المهندس حازم عمر الشكر، لأسر الطلاب على تحملهم أعباء الحياة والتربية والسهر على أبنائهم وتحفيزهم حتى وصلوا إلى هذا النجاح الذي حققوه بمجهودهم، موضحًا أن الحزب لن يكتفي بتكريم الطلاب المتفوقين خلال الحفل فقط، بل أن الحزب سيتواصل مع كافة الشركاء العالمين لتقديم كافة الدعم الكافي والمنح والبعثات الدراسية، سواء فى المرحلة الجامعية، أو مراحل التعليم العالي من درجات الماجستير والدكتوراة فى أكبر الجامعات على مستوى العالم، مؤكدًا أن الحزب سيتحمل كافة تكاليف تلك البعثات والمنح الدراسية.

وفي سياق متصل، رحب أيضًا اللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام للحزب- رئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، بالطلاب المتفوقين، لافتًا إلى أن هؤلاء الطلاب هم الأمل الذي تنتظره مصر لبناء نهضة المستقبل المشرق.

كما أشار "أبوهميلة" إلى أن الأمم لا تقام إلا بالعلم والعلماء، فبدون العلم لن تكون هناك نهضة حقيقية، ولن تكون هناك دولة قوية، كما أوصى جميع الطلاب المتفوقين وأسرهم على الحرص لبذل المزيد من الجهد والعرق للوصول إلى أكبر الدرجات العلمية، والاستمرار فى السعي لكسب العلم.

فيما تقدم أحمد الألفى الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية "أمين تنظيم الحزب" بالشكر والتحية لجميع الطلاب المتفوقين وأسرهم، مشيرًا إلى أن جميع المتفوقين الذين حضروا حفل التكريم، صمدوا وتحدوا الصعاب وواجهوها وتغلبوا عليها وتشبسوا بحلمهم حتى وصلوا إليه.

وأشار "الألفي" إلى ضرورة الجد ومواصلة السعي، لأن الأحلام لا تتحق بالمجان، بل تتحق بالإصرار والإرادة وعدم الانسحاب والتصميم على المواجهة والاستمرار حتى الوصول إلى الهدف المنشود، كما طالب جميع الطلاب المتفوقين بالمزيد من الإصرار والتحدى والصمود، للوصول إلى المزيد من النجاحات والمكاسب العلمية والحياتية.

واختتم حفل التكريم بتوزيع الجوائز القيمة، وشهادات التقدير على جميع الطلاب المتفوقين وأسرهم، من أوائل الثانوية العامة والأزهرية، وكذلك الدبلومات الفنية في جميع المحافظات بالإضافة إلى المتفوقين من ذوي الهمم.



المتفوقين خلال التكريم (2)



المتفوقين خلال التكريم (3)



جانب من التكريم (2)



حفل فنى عقب التكريم



المتفوقين خلال التكريم (1)



تكريم المتفوقين من ذوى الهمم (2)



تكريم المتفوقين من ذوى الهمم (3)



جانب من التكريم (3)



تكريم المتفوقين من ذوى الهمم (1)



جانب من التكريم (4)



المتفوقين مع ذويهم (1)



جانب من التكريم (1)



المتفوقين مع ذويهم (2)



المتفوقين مع ذويهم (3)