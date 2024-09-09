شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات قانون المرور تستحدث مركبة خفيفة جديدة لنقل الأشخاص بأجر والان مع تفاصيل الخبر

نص قانون المرور رقم 17 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، على أستحداث مركبة جديدة ذات 2 عجلات لنقل الأشخاص لتكون مماثله للتوك توك و تسرى عليها احكامه بالقانون، وذلك للحد من تلك المركبات مستقبلا.

واستحدثت التعديلات تلك المركبة ونصت عليها المادة 7 مكرر من القانون فنصت على "المركبة الخفيفة هي مركبة آلية ذات أربع عجلات تعمل بإحدى وسائل الطاقة وتخصص لنقل الأشخاص بأجر، وذلك وفقاً للشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتسري على المركبة الخفيفة الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك، كما تسرى على المركبة الخفيفة ومركبات التوك توك الضرائب والرسوم المقررة على سيارات الأجرة أينما وردت بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو أي قانون آخر.