كنعان: المطلوب من الحكومة تنفيذ توصيات لجنة المال منذ أكثر من 15 عاماً

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن "المطلوب من الحكومة تنفيذ توصيات لجنة المال منذ أكثر من 15 عاماً والتي لو احترمتها السلطة التنفيذية لما وصلنا الى الانهيار ولا الى الفوضى المالية".

واشار في حديث اذاعي، الى أن "لجنة المال اعترضت سابقاً ولن تقبل اليوم بالزيادات الضريبية العشوائية à la carte لسد العجز لأنها زيادة عشوائية للايرادات على ظهر الناس، ولا تأتي ضمن الموازنة بل عليها أن تحال مع تبريراتها الى مجلس النواب بصيغة مشاريع قوانين مستقلّة عن الموازنة".

ولفت كنعان الى انني "أنصح الحكومة بالالتزام بمنطوق الدستور وقانون المحاسبة العمومية وأن تأتي بموازنة مشذبة ومتواضعة طالما أن اعادة هيكلة الدين والقطاع المصرفي لم تحصل بعد".

وذكر، "أنا واضع كتاب "الابراء المستحيل" ومن كشف المخالفات على حيلها بالحسابات المالية للدولة اللبنانية. وعلى الكتل النيابية الارتقاء من مستوى المحاصصة بالفساد والذهاب الى المحاسبة والإصلاح البنيوي الذي ناديت به وعملت عليه مع لجنة المال على مدى سنوات".

وشدد على أن "المطلوب من الحكومة كما الكتل التي تتفلسف عن الاصلاح والقضاء تحمل مسؤولياتها وتضع نفسها أولاً تحت سقف القانون ولا تسمح بالتمرجل على المواطن العاجز عن تأمين كلفة الدواء والاستشفاء وقسط أولاده".