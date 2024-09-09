قوى الأمن: توقيف مروّج مخدرات في الضاحية الجنوبية وطريق المطار بالجرم المشهود

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معطيات توافرت ل​شعبة المعلومات​، عن قيام شخص مجهول بترويج مواد مخدّرة في ​الضاحية الجنوبية​ و​طريق المطار​"، موضحةً أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت القطعات المختصّة في الشّعبة من تحديد هويّته، ويُدعى: "ع. ن. د" (من مواليد عام 2003، لبناني)؛ وهو من أصحاب السّوابق بجرائم إطلاق نار وضرب وإيذاء".

وأشارت في بلاغ، إلى أنّ "بتاريخ 2024-08-24، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج ​المخدرات​ في محلّة الكفاءات، على متن درّاجة آليّة لون برتقالي من دون لوحات، تمّ ضبطها".

وكشفت شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتفتيشه والدّراجة، عثرت على: مسدّس حربي مع ممشط و6 طلقات صالحة للاستعمال، مظروف نايلون بداخله مادّة حشيشة الكيف زنته نحو 3,1 غرام، 3 مظاريف بداخلها مادّة الكوكايين زِنة المظروف الواحد نحو 3,7 غ، 5 مظاريف بداخلها مادّة الباز زنِة المظروف الواحد نحو 2,5 غ، و7 مظاريف مادّة الكوكايين زِنة المظروف الواحد حوالى 2,6 غ".

ولفتت إلى أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة تعاطي المخدّرات وترويجها في الضّاحية الجنوبيّة وطريق المطار، على متن الدّراجة المضبوطة، وذلك مقابل مئة دولار يوميًّا"، مبيّنةً أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".