أشار المكتب الإعلامي لوزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، إلى أنّ "وسائل الإعلام تتداول خبرًا عن توقيف طفلة ووالديها، بسبب شجار مع ابنة شقيق مولوي"، لافتًا إلى أنّ "حيثيّات الخبر فيها من التّضخيم والمبالغة، على نحو يوحي للمتلقّي أنّ الوزير يستعمل صلاحيّاته لدعم أقاربه، وهذا محض افتراء وتجنّي".
وأوضح في بيان، أنّ "المسألة لا تتعدّى كونها شجار بين أطفال حصل بعد انتهاء لعبة رياضيّة بين جهتين، وأنّ الإشكال البسيط انتهى ولم يتمّ توقيف أحد، ولم يتدخّل أو يحضر إلى المكان قائد سريّة وزارة الدّاخليّة المولج بحماية مولوي"، مشدّدًا على "أنّنا إذ نربأ بالأقلام الّتي تكتب بعدم مجافاة الحقيقة في قضيّة طفوليّة حصلت، رحمةً ببلد لم يعد يحتمل ويمرّ بمنعطف خطير جدًّا، بدل التلهّي في قشور الافتراء والتجنّي".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب مولوي نفى خبر توقيف طفلة ووالديها بسبب شجار مع ابنة شقيق الوزير: افتراء ولم يتم توقيف أحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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