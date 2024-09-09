وزير الخارجية يلتقي نظيره البرازيلي

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية السيد ماورو فييرا، وذلك في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة الرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا التي تهم البلدين، وتبادل الرؤى حيال القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ووكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة للشؤون الدبلوماسية العامة السفير الدكتور عبدالرحمن الرسي.