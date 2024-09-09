حركة صهيونية تطالب اليهود بعدم السفر إلى نيويورك

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ)

أصدرت حركة جلوبال بيتار "تحذير سفر" لليهود بعدم السفر إلى نيويورك، في أعقاب تصاعد معاداة السامية فى المدينة وغياب الشرطة المحلية، مما حدا بالحركة إلى الزعم بوجود صعوبة فى حماية الجالية اليهودية.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في موقعها على الإنترنت(واي نت) اليوم الإثنين عن الحركة قولها"لا تأتوا إلى مدينة نيويورك حتى يتم إزالة الأصفاد من إدارة شرطة نيويورك واعتقال ومحاكمة المجرمين...إنها ليست آمنة".

وتشير تقارير إلى أن حركة بيتار، حركة شبابية صهيونية رجعية، أسسها في ريجا، عاصمة لاتفيا فلاديمير جابوتنسكى عام 1923، وتعد واحدة من الحركات الشبابية اليمينية التى ظهرت فى ذلك الوقت وتبنت أساليب تحية وأزياء معينة متأثرة بالفاشية.