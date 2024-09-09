نتنياهو: لا تغيير بالوضع القائم بالحرم القدسي

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ)

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، في مستهل جلسة مجلس الوزراء إنه لا يوجد تغيير بالوضع القائم بالحرم القدسي.

ووفقا لما أوردته قناة (آي 24) الإسرائيلية في موقعها على الإنترنت اليوم، حدد نتنياهو، بموجب ذلك، التعليمات للوزراء بأنه "يجب عليهم الحصول على موافقة مسبقة منه، عن طريق السكرتير العسكري" عند دخول الحرم القدسي.

وعلى صعيد متصل، أُفيد الشهر الماضي أن الدولة ستمول لأول مرة جولات منظمة مع مرشدين في الحرم القدسي، والتي خصص لها ميزانية مليوني شيقل من ميزانية وزارة التراث التي يتولاها الوزير عميحاي الياهو. من المتوقع أن تبدأ هذه الجولات خلال الأسابيع القادمة بعد فترة الأعياد.

من جانبه وافق ديوان رئيس الحكومة ومجلس الأمن القومي على خطة الجولات المنظمة في الحرم القدسي مع تشديد ديوان رئيس الحكومة "لا يوجد تغيير بالوضع القائم في الحرم القدسي".

ويشار إلى أن الوزير ايتمار بن غفير اقترح خلال مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، إقامة كنيس يهودي في الحرم القدسي. وردا على ذلك شدد نتنياهو مرة أخرى "لا يوجد تغيير بالوضع الراهن بمنطقة الحرم القدسي".