شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تضع اللمسات النهائية لأجندتها التشريعية قبل إرسالها إلى النواب والان مع تفاصيل الخبر

تشهد الفترة الحالية وضع اللمسات النهائية لمشروع الأجندة التشريعية للحكومة التي تعتزم إرسالها إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تمهيدا لمناقشتها خلال دور الانعقاد الخامس الأخير من الفصل التشريعي الثانى بمجلس النواب، والذي سينطلق أول أكتوبر 2024.

وفي هذا الصدد، يواصل المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عقد الاجتماعات التنسيقية لوضع اللمسات الأخيرة علي مشروع الأجندة التشريعية، وآخرها الاجتماع الذي عقد الأمس الأحد مع المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وذلك بمقر وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالعاصمة الإدارية.

وجاء هذا الاجتماع لمناقشة ووضع اللمسات الأخيرة على مشروع الأجندة التشريعية المزمع عرضها على مجلس الوزراء في الفترة المقبلة، والذي شهد الاتفاق على عدة نقاط محورية سيتم إدراجها في الأجندة التي تعكس الأولويات التشريعية للحكومة في المرحلة القادمة. ‎

جدير بالذكر أنه وقد سبق عقد اجتماع مماثل برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تناول استعراض مقترحات الخطة التشريعية للحكومة في دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، حيث تم تحديد أولويات مشروعات القوانين وفقًا لأهميتها الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى مشروعات القوانين المشتركة بين أكثر من وزارة، فضلًا عن بعض مشروعات القوانين التي تأتي من الوزارات المختلفة تنفيذًا لبرنامج الحكومة.