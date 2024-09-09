شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل يهنئ المزارعين بعيد الفلاح الـ72: صمام الأمان والان مع تفاصيل الخبر

هنأ حزب الجيل الديمقراطى فى بيان أصدره اليوم، الشعب المصرى العظيم والرئيس عبد الفتاح السيسى بعيد الفلاح المصرى الـ 72 والذى يوافق يوم إصدار قانون الإصلاح الزراعي عام 1952، والذى خلده فى ضمير الشعب قرارات ثورة 23 يوليو المجيدة بعد شهرين من قيامها، بتحديد الملكية الزراعية التى أعادت رسم خريطتها بتوزيع الأراضي التى تمت مصادرتها على أصحابها الأصليين من صغار الفلاحين، وما صاحبها من إنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية والهيئة العامة للإصلاح الزراعى لتتغير مصر والقرية المصرية بجعل الفلاح والعامل هما القاعدة العريضة للطبقة المتوسطة المصرية "قلب الجيش المصرى البطل" فنهضت بدورها فى حماية الوطن وتحرير الأرض فى السادس من اكتوبر 1973 .

أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل أن مصر كلها تحتفل بعيد الفلاح فى التاسع من سبتمبر من كل عام تكريما له لكل ما قدمه للوطن الغالى عبر آلاف السنين حيث كان صمام الأمان للدولة والشعب "حربا وسلما" من خلال انخراطه فى جيشنا العظيم وتواصل عمله ليلا ونهارا من أجل توفير الاحتياجات الغذائية اليومية ،اشار رئيس حزب الجيل أن ثورة يوليو المجيدة وزعيمها الخالد جمال عبد الناصر اختار يوم التاسع من سبتمبر عيدا للفلاح تكريما وتخليد للفلاح المصرى العظيم الزعيم احمد عرابى الذى ارتقى سلم الجندية والضباط فى نفس اليوم من 1881 ، وقفة عز وشرف ووطنية ، أمام الخديوى توفيق قائلا: "لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارًاولم نخلق تراثا أو عقارا ولن نستبعد بعد اليوم."

أضاف الشهابى أننا نحتفل بعيد الفلاح المصرى هذا العام بتدشين سياسات جديدة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء والملبس والدواء بحيث نأكل من فأس فلاحنا ونلبس من سواعد عمالنا ونتداوى ونتعالج بدواء من انتاج مصانعنا للأدوية المصرية مشيدا بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، هذه السياسات فى خطاب تكليفه للحكومة الجديدة مما يمكن فلاحينا من مواصلة دورهم العظيم الداعم للدولة والشعب وتحقيق الزراعة المستدامة والاستدامة البيئية، منوها باستخدام الفلاح المصرى التقنيات الحديثة وافضل البذور والأسمدة الزراعية لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة بأقل استهلاك للموارد وتأثير أقل على البيئة، بالاستخدام الرشيد والفعال للمياه والطاقة المتجددة.