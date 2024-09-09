كشف "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، وردًّا على ‌‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبيّة الصّامدة والمنازل الآمنة وآخرها على بلدة حانين، استهدف ‌‏مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلاميّة اليوم، موقع جل العلام بمحلّقتَين انقضاضيّتَين أصابتا ‌‏أهدافهما بشكل مباشر".‏

وذكر في بيان ثان، أنّ "مجاهدي ‏المقاومة ‏الإسلاميّة استهدفوا أيضًا موقع جل العلام، ‏بقذائف المدفعيّة".