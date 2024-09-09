كشف "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، وردًّا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبيّة الصّامدة والمنازل الآمنة وآخرها على بلدة حانين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة اليوم، موقع جل العلام بمحلّقتَين انقضاضيّتَين أصابتا أهدافهما بشكل مباشر".
وذكر في بيان ثان، أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا موقع جل العلام، بقذائف المدفعيّة".
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