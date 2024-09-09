وزير السياحة التقى ملكة جمال لبنان: هدفنا إعادة وضع لبنان على الخارطة السياحية الجمالية

شدّد وزير السّياحة في حكومة تصريف الأعمال ​وليد نصار​، خلال لقائه في مكتبه في الوزارة، ملكة جمال لبنان للعام 2024 ندى كوسى برفقة والديها، في زيارتها الرّسميّة الأولى ضمن جولاتها على المسؤولين اللّبنانيّين، على أهميّة "الإضاءة في الإعلام على رعاية الوزارة لاحتفالات انتخابات ملكات جمال لبنان، من دون أن تتدخّل في تفاصيلها، إلّا من الإشراف والتأكّد من استيفاء كلّ الشّروط بحسب الأصول".

وأشار إلى أنّ "ملكة جمال لبنان للعام 2023 ووصيفة ملكة جمال العالم ياسمينا زيتون، وضعت لبنان على الخارطة العالميّة بجهودها الشّخصيّة وبدعم ​وزارة السياحة​"، مؤكّدًا أنّ "هدفنا اليوم هو إعادة وضع لبنان على الخارطة السّياحيّة الجماليّة".

وعن دور وزارة السّياحة في إعادة السيّاح إلى لبنان خصوصًا في فترة الأعياد، أوضح نصّار أنّ "حملة "مشوار رايحين مشوار" الّتي أطلقناها مع الملكة السّابقة ياسمينا زيتون لم تأخذ حقّها، بسبب الأوضاع الأمنيّة الرّاهنة في لبنان. لذلك نحن نسعى لاستكمال هذه الحملة، ونتوجّه لكلّ المقيمين في لبنان بأنّنا سنطلق شعار "مشوار مكملين مشوار" في السّياحة الدّاخليّة، وإلى الانتشار سنطلق "مشوار راجعين مشوار".

وركّز على أنّ "تلك الحملات تثبت صمود الشعب اللبناني بالرّغم من كلّ الأزمات الّتي تواجهه، وهذا نوع من أنواع المقاومة، من خلال إعادة الامل للبنانيّين، والتّركيز على جودة وثقافة الحياة الّتي هي مهمّتنا ورسالتنا كمسؤولين في الدّولة".

من جهتها، ذكرت كوسى أنّ "ملكة جمال لبنان تلعب دورًا أساسيًّا في تنشيط السّياحة في البلد، لأنّ كلّ ملكة يتمّ اختيارها تمثّل بلدها، وتقع على عاتقها مسؤوليّة إبراز الصّورة الجميلة عن لبنان في الدّاخل والخارج"، متعهّدةً بـ"أنّها ستبذل قصارى جهدها لتمثيل لبنان بأبهى صورة في المسابقات العالميّة، وللإضاءة على السّياحة في هذا البلد ومناطقه الجميلة، والأهم طيبة قلب شعبه".