"حزب الله": أطلقنا ‏صاروخ أرض- جو باتجاه طائرة حربية صهيونية مما أجبرها على مغادرة أجواء لبنان

كشف "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، تصدّت وحدة الدّفاع ‏الجوّي في المقاومة الإسلاميّة لطائرة حربيّة صهيونيّة، وأطلقت باتجاهها ‏صاروخ أرض- جو، ممّا أجبرها على مغادرة الأجواء اللّبنانيّة والتّراجع باتجاه فلسطين المحتلّة".‏

وأعلن في بيان ثان، أنّ "مجاهدي المقاومة ‏الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 1:45 من بعد ظهر اليوم، موقع المرج بقذائف المدفعيّة".