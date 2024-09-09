جبور تناول مع خوري قرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة العدل الطلب من فرنسا تسليم جورج عبدالله

زار عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب ​جيمي جبور​ ووفد لجنة متابعة قضيّة الأسير جورج عبدالله، وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ​هنري خوري​ في مكتبه في الوزارة، في إطار المتابعة لقرار مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 14/6/2014، الّذي قضى بتكليف وزارة العدل الطّلب إلى السّلطات الفرنسيّة تسليم اللّبناني جورج عبدالله المنتهية محكوميّته.

وأبلغ خوري، الوفد نيّته "إرسال الكتاب في أقرب وقت، على أن يعلن ذلك في وقته. وبالتّزامن، فإنّ ملف الأسير جورج فتح مؤخّرًا أمام القضاء الفرنسي، للنّظر في الإفراج المشروط، على أن تُعقد جلسة المحكمة في السّابع من تشرين الأوّل المقبل".