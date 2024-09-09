زار عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب جيمي جبور ووفد لجنة متابعة قضيّة الأسير جورج عبدالله، وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري في مكتبه في الوزارة، في إطار المتابعة لقرار مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 14/6/2014، الّذي قضى بتكليف وزارة العدل الطّلب إلى السّلطات الفرنسيّة تسليم اللّبناني جورج عبدالله المنتهية محكوميّته.
وأبلغ خوري، الوفد نيّته "إرسال الكتاب في أقرب وقت، على أن يعلن ذلك في وقته. وبالتّزامن، فإنّ ملف الأسير جورج فتح مؤخّرًا أمام القضاء الفرنسي، للنّظر في الإفراج المشروط، على أن تُعقد جلسة المحكمة في السّابع من تشرين الأوّل المقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر جبور تناول مع خوري قرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة العدل الطلب من فرنسا تسليم جورج عبدالله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.