برنامج أكاديمية "LIFE" يوفر الإرشاد والفرص الوظيفية لتعزيز انخراط الطلاب في سوق العمل

يقدم برنامج أكاديمية "LIFE" للتعليم المساعدة المالية للطلاب اللبنانيين المحتاجين للدعم، بالشراكة مع جامعات مرموقة محلياً ودولياً مثل الجامعة الأمريكية في بيروت (AUB)، الجامعة اللبنانية الأمريكية (LAU)، جامعة القديس يوسف (USJ)، جامعة الروح القدس - الكسليك (USEK)، HEC Paris، Ecole Polytechnique، Ecole Centrale، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، كلية هارفارد للأعمال، كلية لندن للأعمال، وغيرها. تضمن هذه الشراكات إنطلاق المسيرة الأكاديمية للطلاب بتميّز، مما يسهل دخولهم إلى سوق العمل.

ويوفّر البرنامج التعليمي، عبر أكاديمية "LIFE"، الإرشاد والتدريب كذلك الفرص الوظيفية لتعزيز انخراط الطلاب في سوق العمل.

يستفيد الطلاب من فعاليات التواصل، الإرشاد المهني، والتوجيه، ما يوفر لهم دعماً متكاملاً للنموّ الشخصي والمهني، كما يجد الخريجون بمعظمهم وظائف خلال ستة أشهر من التخرج، واللافت التحاق 77% من دفعة خريجي العام الماضي في سوق العمل اللبناني.

بدورها، أشارت المديرة العامة لـ"LIFE Generation" زينة فرحات، الى أن "كلّ من الالتزام والتضامن الذي أظهره المغتربون اللبنانيون من خلال LIFE يشكّلان مصدر إلهام حقيقي لنا. باستثمارنا في التعليم، نحن لا ندعم الطلاب بصورة فردية فحسب، بل نستثمر في الشباب اللبناني، الرأسمال البشري لوطننا، ونضع حجر الأساس لمستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً للبنان. ستساعد الجهود التي نبذلها اليوم، الجيل القادم في التغلب على التحديات، ليكون مدعوماً من قبل مجتمع متكافل ومتماسك تمثله شبكة LIFE".

يذكر أن "LIFE" منظمة عالمية تضم أكثر من 1400 متخصص لبناني في قطاعات التمويل، الاستشارات، القانون والتكنولوجيا في جميع أنحاء العالم.

تأسست الشبكة في عام 2009 بهدف جمع المهنيين المغتربين لتمكين المجتمع اللبناني.