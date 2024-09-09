قوى الأمن: توقيف مطلوب ينشط بتجارة المخدرات وترويجها في بيروت برفقة شخص آخر

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "نتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، توصّلت ​مفرزة استقصاء بيروت​ في وحدة شرطة بيروت إلى كشف هويّة شخص ينشط بتجارة ​المخدرات​ وترويجها، كما تمكّنت من تحديد مكان تواجده في محلّة ​الروشة​، ويُدعى: "خ. أ. خ." (مواليد عام 2000، لبناني)؛ وقد تبيّن أنّه مطلوب بموجب 5 ملاحقات قضائيّة بجرائم تجارة وترويج مخدّرات وسرقة".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 2024-09-04، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، كمنت له إحدى دوريّات المفرزة، وألقت القبض عليه على متن سيّارة نوع "هيونداي"، وأوقفت من كان برفقته، ويُدعى: "خ. ك. د." (مواليد عام 1997، لبناني)".

وأشارت شعبة العلاقات العامّة إلى أنّ "بتفتيشهما والسّيّارة، عُثر على مسدّس حربي مع ممشط و15 طلقة صالحة للاستعمال، وبيان قيد إفرادي مزوّر"، مبيّنةً أنّ "باستماعهما، اعترف الأوّل بتجارة المخدّرات وترويجها، وباستخدامه خلال تنقّلاته بيان القيد الإفرادي المزوّر الّذي تمّ ضبطه". وذكرت أنّهما "سُلّما مع المضبوطات إلى فصيلة الروشة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، عملاً بإشارة القضاء المختص".