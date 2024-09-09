استطلاع لـ"واشنطن بوست": 82% من الناخبين الأميركيين من أصول إفريقية سيصوتون لهاريس

كشف استطلاع رأى أجرته صحيفة "واشنطن بوست"، أن "82% من الناخبين الأميركيين من أصول إفريقية سيصوتون لكامالا هاريس في انتخابات الرئاسة".

في حين أظهر الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" وكلية "سيينا" أن "ترامب يتقدم على هاريس بنسبة 48% مقابل 47%، ضمن هامش الخطأ الذي بلغ 3 نقاط مئوية ولم يتغير إلى حد كبير عن استطلاع سابق أجري أواخر تموز بعد أن تخلى الرئيس جو بايدن عن محاولة إعادة انتخابه".

وغداً الثلاثاء، سيقف المرشحان دونالد ترامب وكامالا هاريس جنبا إلى جنب على منصة المناظرة، ويرى مسؤولون أن "المواجهة المرتقبة تعد من أكثر المناظرات الرئاسية أهمية وإثارة منذ عقود، نظرا لما شهدته حملتا المرشحين من إثارة وتغيير خلال الأسابيع الأخيرة، منها نجاة ترامب من محاولة اغتيال، وترشح هاريس بعد انسحاب بايدن، إلى جانب محاكمات ترامب، والمخاوف من التشكيك في شرعية الانتخابات وعدم الاعتراف بنتائجها".