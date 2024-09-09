السفارة الأميركية في بيروت أعلنت منح "كينيدي- لوغار" للتبادل بين الشباب والدراسة

أعلنت ​السفارة الأميركية في بيروت​، "برنامج العام 2024- 2025 لمنحة كينيدي- لوغار للتّبادل بين الشّباب والدّراسة (Youth Exchange and Study Program (YES"، موضحةً أنّ "هذه المنحة تعطي تلاميذ المدارس الثّانويّة الّذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا، الفرصة لقضاء عام دراسي كامل في ​الولايات المتحدة الأميركية​".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "التّلاميذ الّذين يتمّ اختيارهم، سيعيشون مع أُسر أميركيّة تستضيفهم حيث هي المدارس الثّانويّة الأميركية الّتي يذهبون إليها، وينخرطون في أنشطة للتعرّف على المجتمع الأميركي وقيمه، واكتساب مهارات قياديّة والمساعدة في تثقيف الأميركيّين حول الثّقافة اللّبنانيّة"، مركّزةً على أنّ "هذه المنحة تغطّي كلفة السّفر ذهابًا وإيابًا والقسط المدرسي، التّأمين الصّحي، السّكن، ومصروفًا شهريًّا لتغطية النّفقات المختلفة".

وذكرت السّفارة أنّ "منذ بداية البرنامج في العام 2003 وحتّى يومنا هذا، أمضى أكثر من 600 تلميذ وتلميذة من تلاميذ لبنان، سنةً أكاديميّةً في منازل العائلات الأميركيّة، ودرسوا في مدارس ثانويّة في جميع أنحاء الولايات المتّحدة".

ولفتت إلى أنّ "على التّلميذ الّذي يرغب بالتقدّم بطلب للاشتراك في هذا البرنامج، التمتّع بالمؤهّلات التّالية:

• أن يكون في صف الـBrevet أو الأول ثانوي بحسب منهج البكالوريا اللبنانية، أو في الصف التاسع أو العاشر بحسب منهج High School.

• أن يكون تاريخ ولادته بين 15 آب 2008 و15 آب 2010.

• أن يكون لبنانياً او فلسطينيا مقيماً في لبنان.

• ان لا يكون مواطنا أميركيا أو من حاملي الإقامة الدائمة (green card).

• أن يتمتع بالنضج والشخصية الجيدة والجدارة العلمية والمرونة والقدرة على التأقلم.

• أن يكون معدله العام "B" او 20/12 على الأقل خلال السنوات الثلاث الأخيرة (على أن لا يكون لديه علامات راسبة).

• أن يكون مستوى لغته الإنكليزية بمعدل "B" او 20/12 على الأقل في مواد اللغة الإنكليزية، خلال السنوات الثلاث الاخيرة.

• أن يلتزم بدوام كامل، ويحافظ على معدل "C" على الأقل في منهج ال High School الأميركي.

• أن يبدي الرغبة في المشاركة في الحياة اليومية للعائلة المضيفة.

• أن لا يكون قد درس سابقا في احدى مدارس الولايات المتحدة الاميركية، سواء لفصل واحد أو لسنة دراسية كاملة".

كما أفادت بأنّه "يمكن لهذا البرنامج دعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشجيع مشاركتهم طالما يستوفون شروط الجدارة المذكورة أعلاه"، مضيفةً: "للتقدم بطلب لهذا البرنامج، على المرشحين المهتمين تعبئة الطلب الكترونيا على العنوان التالي:

https://lb.usembassy.gov/kennedy-lugar-youth-exchange-and-study-yes-program-in-lebanon-2/

كما يمكن للمرشحين التقدم بطلب على العنوان الالكتروني للأميديست:

https://www.amideast.org/lebanon/find-a-scholarship/high-school-and-younger/yes-program-for-lebanon".

وكشفت السّفارة أنّ "الموعد الـخير للتقدّم بالطلبات هو 15 تشرين الثّاني 2024".