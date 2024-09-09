أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي بالرياض، الى أنني "ناقشت مع ولي العهد السعودي تطوير العلاقات الثنائية والتعاون لإنشاء نظام عالمي متعدد الأقطاب"، معتبراً أن "الغرب يواصل السعي لهزيمة روسيا استراتيجيا، ويستخدم الدولار سلاحا ضد بلادنا".
ورأى لافروف، أن "حل الصراع في أوكرانيا يحتاج للنظر في جذور الأزمة ومبادرة الصين تتناول ذلك، ومجموعة بريكس تلقت طلبات للانضمام إليها من عدة دول جديدة".
وأكد أن "إسرائيل تتجاهل مبادرة بايدن بشأن غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف من الرياض: إسرائيل تتجاهل مبادرة بايدن بشأن غزة والغرب يستخدم الدولار سلاحا ضد بلادنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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