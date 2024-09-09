بوريل: نجري مفاوضات بشأن استئناف مراقبة الحدود بين غزة ومصر

أعلن ممثل الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد يجري مفاوضات بشأن استئناف بعثته لمراقبة الحدود، بهدف إجلاء سكان غزة المتضررين من العمليات القتالية الإسرائيلية والذين لم يتلقوا رعاية طبية.

وفي حديث لصحيفة "إلموندو" الإسبانية، أشار إلى أنه سيحضر اجتماعا وزاريا لجامعة الدول العربية في القاهرة اليوم من أجل مناقشة تلك المسألة.

ولفت إلى أن الاتحاد يجري مفاوضات كي تتمكن بعثة مراقبة الحدود التابعة له، والتي كانت متمركزة على الحدود بين مصر وغزة لسنوات عديدة، من العودة وفتح نقطة عبور يمكن من خلالها إجلاء الجرحى الذين لم يتمكنوا من تلقي المساعدة.

كما أعلن بوريل عزم بروكسل التوصل لوقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت، معتبراً أن "في هذه المرحلة، الأمر الوحيد الذي يجب تحقيقه هو وقف إطلاق النار".

وأعرب عن انزعاجه من التأخر في التوصل إلى وقف النار، قائلا "نسمع اليوم أنه على وشك التحقق، ثم في اليوم التالي يقولون إنه قد يتحقق غداً، بينما تلوم إسرائيل حماس، وتلقي حماس باللوم على إسرائيل".