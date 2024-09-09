أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس أركانه هرتسي هليفي أجرى تقييمًا للوضع في الجبهة الشمالية مع أعضاء هيئة الأركان العامة، وتطرق إلى استهداف مبنى في نهريا، صباح اليوم، بواسطة مسيرة لحزب الله.
واوضح هليفي بان "استهداف حزب الله لعمارة سكنية هذا الصباح يعتبر حادث خطير، وهو ما ينطبق أيضًا على استهداف سكان المنطقة الشمالية. الجيش يعمل بقوة على الساحة الشمالية، وهو على أهبة الاستعداد ولديه خطط عملياتية جاهزة، وهو مستعد لأداء كل مهمة سيكلف بها"
كانت هذه تفاصيل خبر هليفي خلال تقييم الوضع بالشمال: استهداف مبنى في نهريا حدث خطير والجيش مستعد لأداء اي مهمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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