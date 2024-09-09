"القوات": الحل لانتخاب رئيس موجود ويكمن بالدعوة لجلسة مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخابه

أشارت الدّائرة الإعلاميّة في "​حزب القوات اللبنانية​"، إلى أنّ "بعضهم تحدّث عن مبادرة رئاسيّة جديدة لرئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​، ولكنّنا لم نسمع بأيّ جديد على هذا المستوى، في الوقت الّذي ما زال فيه الشّغور مستمرًّا، وما زالت العقدة نفسها، وهي متمثّلة بربط الانتخاب بإلزاميّة الحوار؛ وفكّ هذه العقدة يكون بتطبيق الدستور وليس بخلق أعراف منافية لهذا الدّستور".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "بالتّوازي، يقول برّي إنّه "فعل المكسيموم لتسهيل عمليّة إنجاز الاستحقاق الرّئاسي"، متسائلةً: "ما هو هذا "المكسيموم"، ما دام أنّ برّي ما زال مصرًّا على ترؤّس الحوار، ويعتبره خطوةً إلزاميّةً تسبق الانتخاب، وكأنّه من النّصوص الدّستوريّة الّتي يعمل على تطبيقها، فيما لا يوجد أيّ نصّ من هذا القبيل؟".

وشدّدت الدّائرة على أنّ "المطلوب من رئيس المجلس خطوة واحدة لا غير، وهي الدّعوة إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية حتّى انتخاب رئيس الجمهوريّة"، مؤكّدةً أنّ "الحلّ لانتخاب رئيس للجمهوريّة موجود، ولكن هناك مَن يريد استمرار الشّغور، والحلّ يكمن في الالتزام بالدّستور، من خلال الدّعوة إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية، حتّى انتخاب الرّئيس العتيد".