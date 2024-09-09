أعلنت قوات "الفجر"، الجناح العسكري لـ"الجماعة الإسلامية"، أنه "ردّاً على المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني بحقّ أهلنا وقرانا في لبنان وفلسطين، ودعماً لصمود أهالي غزة الصابرين، ونصرة لأهالي الضفة الغربية المنتفضين، وتأكيداً على خيار الجهاد دفاعاً عن أرضنا وأهلنا، قامت قوات الفجر (الجناح العسكري في الجماعة الإسلامية) بتوجيه رشقة صاروخية ثانية ظهر اليوم الاثنين 9/9/2024 مستهدفة موقع "بيت هلل" الصهيوني في مغتصبة "كريات شمونة" شمال فلسطين المحتلة وحقّقت فيه إصابات مباشرة".

كانت هذه تفاصيل خبر "الفجر": استهدفنا موقع بيت هلل في كريات شمونة شمال فلسطين وحقّقنا إصابات مباشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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