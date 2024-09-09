حمية تناول مع عمر عيتاني واقع مرفأ بيروت والمشاريع المنجزة فيه

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية في مكتبه في الوزارة، رئيس لجنة ادارة واستثمار مرفا بيروت عمر عيتاني، حيث تناول معه واقع مرفأ بيروت والمشاريع المنجزة فيه، وكذلك تم البحث في المشاريع التي يراد إنجازها في الفترة المقبلة، وذلك بما يحقق استمرار تفعيل العمل في المرفأ وتطوير الخدمات فيه.

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