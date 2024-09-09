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دول الخليج: نحمل إسرائيل مسؤولية الحرب على غزة أمام المجتمع الدولي

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أدان المجلس الوزاري الخليجي العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث أكد في البيان الختامي له أن إسرائيل تتحمل مسؤولية الحرب على غزة أمام المجتمع الدولي، مطالبا بوقف النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية.

وشدد المجلس على أهمية وضع خطة لعودة السلطة الفلسطينية لغزة، وأكد البيان الختامي على أن حقل الدرة ملكية مشتركة بين المملكة والكويت، كما شدد البيان على أهمية حفظ أمن المنطقة البحري وممراتها المائية، ويؤكد دعمه الكامل لتحقيق أمن واستقرار اليمن.

من جانبه أكد أمين جاسم البديوي في البيان الختامي عن الوقوف على مسافة واحدة في الحرب الأوكرانية الروسية، مشيرا إلى التوصل مع روسيا والهند والبرازيل لوقف الحرب في غزة وحل دائم وشامل لحل بين فلسطين وإسرائيل.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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