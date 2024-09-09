وزير الخارجية السعودي ممازحا لافروف: "الصحافة تنتظر إما أن نسقط أو نخطئ"

ياسر رشاد - القاهرة - مازح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود نظيره الروسي سيرغي لافروف بقوله إن الصحافة تنتظر "إما أن نسقط أو نخطئ"، ووفقا ل" روسيا اليوم ".

جاء ذلك خلال استقبال بن فرحان آل سعود للافروف في الرياض، حيث وصل الأخير ليلة أمس لحضور الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا.

وقد التقط المصورون لحظة دخول الوزير لافروف حيث كان في استقباله بن فرحان آل سعود، حيث شكره لافروف بالإنجليزية: "صباح الخير، شكرا للأمسية"، فرد الوزير السعودي: "على الرحب والسعة، شكرا لقدومكم".

وبجلوس الوزيرين لالتقاط الصور التذكارية قال وزير الخارجية السعودي لنظيره الروسي: "إنهم ينتظروننا حتى نسقط أو نخطئ"، وفقا ل" روسيا اليوم".

وقد جرت وقائع الاجتماع اليوم حيث أكد لافروف في كلمته أمام الاجتماع أن السلام في الشرق الأوسط "مستحيل دون حل القضية الفلسطينية"، فيما أشاد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بالجهود الروسية في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وقال: "نعوّل على الشركاء الإقليميين والدوليين للضغط لوقف إطلاق النار في غزة".

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي إنه من المؤسف أن تشوب النزاعات المؤثرة على أمن المنطقة، ونطالب المجمع الدولي بحماية المدنيين في غزة، مؤكدا على أن جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين تحتاج موقفا دوليا حاسما لوقفها، ومشددا على أن استقرار البحر الأحمر يمثل مصلحة إقليمية وعالمية.