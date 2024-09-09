حزب الله يستهدف موقع حبوشيت والرمثا ‏بالأسلحة الصاروخية

ياسر رشاد - القاهرة - استهدف حزب الله موقع حبوشيت بالأسلحة الصاروخية، وموقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، مؤكدا إصابة الأهداف بشكل مباشر.
وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (15:35) من بعد ظهر يوم الاثنين 09-09-2024 موقع حبوشيت بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
وأضاف: عند الساعة (15:45) من بعد ظهر يوم الاثنين 09-09-2024 التجهيزات التجسسية في موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.