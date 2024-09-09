حزب الله يستهدف موقع حبوشيت والرمثا ‏بالأسلحة الصاروخية

ياسر رشاد - القاهرة - استهدف حزب الله موقع حبوشيت ‏بالأسلحة الصاروخية، وموقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، مؤكدا إصابة الأهداف بشكل مباشر.‏

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (15:35) من بعد ظهر يوم الاثنين 09-09-2024 موقع حبوشيت ‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وأضاف: عند الساعة (15:45) من بعد ظهر يوم الاثنين 09-09-2024 التجهيزات ‏التجسسية في موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة ‏مباشرة.‏