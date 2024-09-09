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برنامج الأغذية العالمي: 2.2 شخص في غزة بحاجة إلى مساعدات

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ياسر رشاد - القاهرة - أوضح برنامج الأغذية العالمي، إن مليونين و200 ألف شخص في غزة لا يزالون بحاجة ماسّة إلى المساعدات بعد 11 شهرا من الحرب، مؤكدا أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية تعيق جهوده في تقديم المساعدات لأهالي القطاع،  وفقا ل"وفا". 

وأضاف البرنامج في منشور له عبر منصة إكس: "11 شهرا من الحرب في غزة، ولا يزال 2.2 مليون شخص في حاجة ماسّة إلى المساعدات الغذائية والمعيشية".

وأكد أنه "رغم التزام برنامج الأغذية العالمي بتقديم المساعدات، فإن أوامر الإخلاء تعيق الجهود في وقت تتزايد فيه الاحتياجات".

وختم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بالتشديد على الحاجة إلى وقف إطلاق النار في غزة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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