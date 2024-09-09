حركة المجاهدين الفلسطينية تدين العدوان الصهيوني على سوريا

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية، العدوان الصهيوني الغادر على الجمهورية السورية وشعبها الشقيق والذي أدى لسقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين.

وقالت حركة المجاهدين في بيانها: هذا العدوان الجديد على سوريا هو جزء من العدوان الصهيوني المتواصل على شعبنا وعلى الأمة جمعاء والذي يتم برعاية رأس الإرهاب والشر العالمي أمريكا.

الصمت الدولي والعربي يشجعه

ولفتت الحركة إلى أن هذا العدوان الصهيوني يأتي ليؤكد مجدداً خطورة الكيان على كل مكونات وشعوب الأمة وأنه العدو الحقيقي لها الذي يجب مواجهته بالقوة والمقاومة، مؤكدة أن العدو الغاشم لن يرتدع إلا عبر القوة والحراب ولن يوقف غطرسته إلا بتدفيعه ثمن جرائمه البشعة فالصمت الدولي والعربي يشجعه على المضي بغطرسته وعدوانه .

ودعت حركة المجاهدين الفلسطينية، إلى تعزيز اللحمة والوحدة بين قوى ومكونات الأمة الحية والاصطفاف في مواجهة العدو الأول لها والتخندق للتصدي للعدو الصهيوني السرطاني .