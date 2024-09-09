وزارة الصحة الفلسطينية تعلن أماكن تقديم تطعيم ضد شلل الأطفال غدا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الحملة الطارئة للتطعيم ضد شلل الأطفال، ستقدم التطعيم يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 10/9/2024، من الساعة 7:00 صباحاً وحتى الساعة 2:00 ظهراً.

وذلك عبر المناطق التالية:

في المراكز التالية:-

1. مركز صحي الدرج ( البندر ) .

2. مركز صحي الشيخ رضوان .

3. مركز صحي مسقط الصبرة .

4. مركز صحي مسقط الشجاعية .

5. مركز صحي السلام .

6. مركز الشاطئ خدمات .

المؤسسات الأهلية المشاركة :-

1. مستشفى حيفا .

2. الهلال الأحمر الفلسطيني ( نقطة الصبرة ). .

3. الهلال الأحمر الفلسطيني( نقطة الصحابة ).

4. إتحاد الكنائس - غزة .

5. الإغاثة الطبية - غزة .

6. الإغاثة الطبية - نادي النصر العربي .

7. جمعية طيبة .

8. مؤسسة جذور - عبد القادر الحسيني .

9. مركز وكالة سويدي النصر .

10. مركز وكالة سويدي الدرج .

11.مركز وكالة الشاطئ .

النقاط الطبية في مدارس النزوح :-

1. مدرسة صلاح الدين .

2. مدرسة كفر قاسم .

3. مدرسة أسماء الإعدادية (أ) .

4. مدرسة أسماء الابتدائية المشتركة (أ ، ب) .

5. مدرسة أسماء الابتدائية المشتركة (ج) .

6. جامعة القدس المفتوحة .

7. مدرسة الشارقة الثانوية .

8. مدرسة شهداء الشاطئ .

9. مدرسة ابو عاصي الابتدائية .

10. مدرسة ابو عاصي الاعدادية .

11. مدرسة بنات الشاطئ .

12. مدرسة الست صورة (أ، ب) .

13. مدرسة ذكور الشاطئ الاعدادية .

14. مدرسة فلسطين .

15. مدرسة العائلة المقدسة .

16. مدرسة النصر الخاصة .

17. مدرسة المأمونية المشتركة (أ).

18. مدرسة المأمونية المشتركة (ب).

19. مدرسة دار الأرقم .

20. مدرسة أسعد الصفطاوي .

21. مدرسة صلاح الدين .

22. مدرسة بنات غزة الإعدادية .

23. مدرسة فهمي الجرجاوي .

24. مدرسة بنات الدرج الابتدائية .

25. مدرسة عبد الفتاح حمود .

26. مدرسة يافا .

27. مدرسة دار الأرقم - التفاح .

28. مدرسة فهد الأحمد الصباح .

29. مدرسة مسقط التفاح .

30. مدرسة موسى بن نصير .

31. مدرسة بدر - الشجاعية .

32. مدرسة دلال المغربي - الشجاعية .

33. مدرسة الهاشمية - الشجاعية .

34. مدرسة الكرامة - التفاح الشرقي .

35. مدرسة سعد بن معاذ - التفاح الشرقي .

36. مدرسة التفاح الاساسية .

37. مدرسة أ[و بكر الرازي .

38. مدرسة شعبان الريس .

39. مدرسة بنات الزيتون الإعدادية (أ،ج).

40. مدرسة الفلاح الابتدائية والاعدادية .

41. مدرسة مصطفى حافظ .

42. مدرسة أحمد شوقي .

43. مدرسة عبد الله الدحيان .

44. مدرسة سعد بن ابي وقاص .

45. مدرسة الزيتون .