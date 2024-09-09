وزارة الصحة الفلسطينية تعلن أماكن تقديم تطعيم ضد شلل الأطفال غدا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الحملة الطارئة للتطعيم ضد شلل الأطفال، ستقدم التطعيم يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 10/9/2024، من الساعة 7:00 صباحاً وحتى الساعة 2:00 ظهراً.
وذلك عبر المناطق التالية:
في المراكز التالية:-
1. مركز صحي الدرج ( البندر ) .
2. مركز صحي الشيخ رضوان .
3. مركز صحي مسقط الصبرة .
4. مركز صحي مسقط الشجاعية .
5. مركز صحي السلام .
6. مركز الشاطئ خدمات .
المؤسسات الأهلية المشاركة :-
1. مستشفى حيفا .
2. الهلال الأحمر الفلسطيني ( نقطة الصبرة ). .
3. الهلال الأحمر الفلسطيني( نقطة الصحابة ).
4. إتحاد الكنائس - غزة .
5. الإغاثة الطبية - غزة .
6. الإغاثة الطبية - نادي النصر العربي .
7. جمعية طيبة .
8. مؤسسة جذور - عبد القادر الحسيني .
9. مركز وكالة سويدي النصر .
10. مركز وكالة سويدي الدرج .
11.مركز وكالة الشاطئ .
النقاط الطبية في مدارس النزوح :-
1. مدرسة صلاح الدين .
2. مدرسة كفر قاسم .
3. مدرسة أسماء الإعدادية (أ) .
4. مدرسة أسماء الابتدائية المشتركة (أ ، ب) .
5. مدرسة أسماء الابتدائية المشتركة (ج) .
6. جامعة القدس المفتوحة .
7. مدرسة الشارقة الثانوية .
8. مدرسة شهداء الشاطئ .
9. مدرسة ابو عاصي الابتدائية .
10. مدرسة ابو عاصي الاعدادية .
11. مدرسة بنات الشاطئ .
12. مدرسة الست صورة (أ، ب) .
13. مدرسة ذكور الشاطئ الاعدادية .
14. مدرسة فلسطين .
15. مدرسة العائلة المقدسة .
16. مدرسة النصر الخاصة .
17. مدرسة المأمونية المشتركة (أ).
18. مدرسة المأمونية المشتركة (ب).
19. مدرسة دار الأرقم .
20. مدرسة أسعد الصفطاوي .
21. مدرسة صلاح الدين .
22. مدرسة بنات غزة الإعدادية .
23. مدرسة فهمي الجرجاوي .
24. مدرسة بنات الدرج الابتدائية .
25. مدرسة عبد الفتاح حمود .
26. مدرسة يافا .
27. مدرسة دار الأرقم - التفاح .
28. مدرسة فهد الأحمد الصباح .
29. مدرسة مسقط التفاح .
30. مدرسة موسى بن نصير .
31. مدرسة بدر - الشجاعية .
32. مدرسة دلال المغربي - الشجاعية .
33. مدرسة الهاشمية - الشجاعية .
34. مدرسة الكرامة - التفاح الشرقي .
35. مدرسة سعد بن معاذ - التفاح الشرقي .
36. مدرسة التفاح الاساسية .
37. مدرسة أ[و بكر الرازي .
38. مدرسة شعبان الريس .
39. مدرسة بنات الزيتون الإعدادية (أ،ج).
40. مدرسة الفلاح الابتدائية والاعدادية .
41. مدرسة مصطفى حافظ .
42. مدرسة أحمد شوقي .
43. مدرسة عبد الله الدحيان .
44. مدرسة سعد بن ابي وقاص .
45. مدرسة الزيتون .