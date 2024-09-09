31 معدة تشارك في تجربة اصطفاف المعدات الثقيلة بمدينة رأس سدر لمواجهة الأزمات والكوارث

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

نظمت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، تجربة اصطفاف للمعدات الثقيلة ضمن التدريب العملي المشترك "صقر 136" لمواجهة الأزمات والكوارث.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ جنوب سيناء، الدكتور خالد مبارك، بضرورة الاستعداد الكامل لأي طارئ، خاصة مع بدء موسم السيول.

وقال اللواء نادر علام، رئيس مدينة رأس سدر، إن التجربة تهدف إلى التأكد من جاهزية المعدات الثقيلة للتعامل مع الطوارئ بالتنسيق مع هيئة الإسعاف، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والشركة العامة للبترول كمساهمة مجتمعية.

وشارك في التجربة 31 معدة متنوعة، منها 12 معدة تابعة للوحدة المحلية، و11 لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، و7 معدات مشاركة من المجتمع المدني.

وأكد رئيس المدينة أن جميع المعدات جاهزة للتدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ، مشيرًا إلى تدريب سائقي المعدات على كيفية التعامل مع الأزمات والكوارث.

ووجه الشكر إلى جميع الجهات المشاركة في التجربة التي ظهرت بمستوى مشرف.