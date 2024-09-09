التنمية المحلية: نحرص على توفير بيئة آمنة للمواطنين المترددين على منطقة العتبة

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم، مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بحضور اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، وعدد من التجار وأصحاب المحلات التجارية بمنطقة العتبة.

وشهد اللقاء استعراض آخر مستجدات الجهود التي تتم لإزالة آثار الحريق الذي نشب في عقاري شارع الجوهري بحي الموسكى بالقاهرة، ومتابعة نتائج توجيهات وزيرة التنمية المحلية خلال الزيارة التفقدية التي قامت بها في 11 أغسطس الماضي مع محافظ القاهرة، للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامة العقارات المجاورة.

كما تطرق الاجتماع كذلك إلى استعراض الدراسة والمقترح الذي أعده استشاري برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتطوير ورفع كفاءة شوارع الجوهري ويوسف نجيب والعسيلي المجاورين لمنطقة حريق عقاري الموسكي ورفع كفاءة المباني الحكومية الموجودة في ميدان العتبة ومنطقة الموسكي بما يتناسب مع الوجه الحضاري والجمالي للمنطقة وكذا نتائج الزيارات التي قامت بها المحافظة مع مسؤولي الهابيتات للمنطقة المقترح تطويرها ورفع كفاءتها واللقاءات التي تم عقدها مع الباعة وأصحاب المحلات التجارية والتجار الموجودين في تلك المنطقة لاستطلاع آرائهم في هذا الشأن.

وأكدت الدكتورة منال عوض حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة للمواطنين المترددين على تلك المنطقة وكذا الباعة وأصحاب المحلات التجارية الموجودة في تلك الشوارع لعدم تكرار أي حوادث مرة أخرى بعد التطوير ورفع الكفاءة لها، مشيرة إلى أن المقترح والدراسة التي تم عرضها على التجار والباعة في الشوارع المستهدفة بجوار عقاري الموسكي ستراعي الاعتبارات الخاصة بمصلحة التجار والباعة الموجودين وتوفير كافة وسائل الأمان والسلامة، بالإضافة إلى تطوير واجهات المباني القائمة بما يتناسب مع النسق الحضاري للمنطقة بالكامل.

كما أشار الدكتور إبراهيم صابر إلى أن المحافظة خلال الفترة الماضية عقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات لبحث مقترح التطوير ودراسته مع ممثلين عن التجار والباعة وأصحاب المحال التجارية في الشوارع الثلاث المقترح تطويرها ورفع كفاءتها بالكامل.

ومن جانبهم قدم ممثلو الباعة وأصحاب المحلات التجارية الشكر للحكومة المصرية ووزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة على جهودهم الحالية في دراسة تطوير ورفع كفاءة المنطقة وتحسين الوضع القائم على أرض الواقع للحفاظ على حياة المترددين من المواطنين وأصحاب المحال والباعة.