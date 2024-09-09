السويد تعلن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 440 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - ستوكهولم- (د ب أ)

أعلنت السويد عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 440 مليون دولار، هي الحزمة الـ17 من نوعها وتشمل ذخائر لمركبات "سي في 90" القتالية وست طائرات هجومية إضافية من طراز "سي بي 90" ومسيرات صغيرة، حسبما قال وزير الدفاع السويدي بال جونسون في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين في ستوكهولم.

كما تشمل المساعدات معدات خاصة بالطائرة المقاتلة "جريبين" من أجل إتاحة أي تبرع بتلك المقاتلات إلى أوكرانيا في المستقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جونسون قوله إنه في حين لا توجد حاليا خطط لنقل مقاتلات جريبين، فإن التبرع بالمعدات سيسمح بحدوث ذلك في المستقبل.

وأضاف جونسون "نريد أن تكون لدينا القدرة على تقديم تبرع محتمل بمقاتلات جريبين في مرحلة لاحقة، ولكن يجب أن يتم تنسيق ذلك على المستوى الدولي".

يذكر أن رئيس وزراء السويد ترك المجال مفتوحا في يونيو الماضي للتبرع بمقاتلات جريبين لأوكرانيا.