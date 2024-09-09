الحبس 3 سنوات لـ المتهمين بسرقة "أميرة الذهب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ صابر المحلاوي:



عاقبت محكمة جنح أكتوبر المتهمين بسرقة أميرة الذهب بالحبس 3 سنوات مع الشغل كما عاقبت جواهرجي اشترى المسروقات منهما بالحبس شهر.

كانت أجرت نيابة أكتوبر أول برئاسة المستشار محمد ابو زينة مدير نيابة أول وثان أكتوبر تحقيقات موسعة في سرقة محل اميرة الذهب بميدان الحصري عقب إلقاء القبض على ٢ متهمين رصدتهما كاميرات المراقبة.



واستدعت النيابة أميرة حسان الشهيرة بـ"اميرة الذهب"مالكة المحل مسرح الواقعة لسماع أقوالها؛ والتي أكدت أنها أثناء مراجعة كاميرات المراقبة في المحل شاهدت الواقعة بعد جرد المصوغات واكتشفت فقدان غويشتين.

وأضافت أميرة الذهب أنها قامت بنشر الفيديو غير صفحة المحل على فيس بوك ورصدت مكافأة مالية لمن يرشد عنهم حتى تساهم في سرعة الوصول إليهم وإعادة مسروقاتها.



وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" متضمناً قيام شخصين بسرقة بعض المشغولات الذهبية من أحد محال بيع الذهب بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة .

بالفحص تبين عدم تلقى الأجهزة الأمنية أية بلاغات فى هذا الشأن ، وتم التواصل مع “مدير وشريك بذات المحل – مقيم بدائرة القسم”، وبسؤاله أيد صحة ماتم تداوله ، وأضاف بعدم تحرير محضر بالواقعة .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصان "يحملان جنسية إحدى الدول") ، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى (مالك محل مشغولات ذهبية كائن بدائرة قسم شرطة الدقى) "تم ضبطه" ، وإحالتهم إلى النيابة التي أحالت المتهمين إلى محكمة الجنح التي أصدرت حكمها المتقدم.