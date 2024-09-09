شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني فى عيد الفلاح: الدولة تولى الزراعة اهتماما خاصا لتحقيق الأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تولى الفلاح اهتمام خاص، وبمناسبة احتفال مصر بعيد الفلاح اليوم الذي يوافق 9 سبتمبر من كل عام، وهو اليوم الذي يوافق إصدار قانون الإصلاح الزراعي عام 1952، القطاع الزراعي يعد محور الأحداث خلال الفترة الأخيرة لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن القطاع الزراعي يمثل حوالي 14.7% من الناتج القومي ويعمل به 8.5 ملايين مواطن، والدولة عززت من جهود دعم وتمكين الفلاح، وهو ما يؤكد أن الفلاح يُعد ركيزة أساسية من ركائز التنمية وشريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي، فقد تم إطلاق العديد من المبادرات التي تضع الفلاح على رأس أولوياته.

وتابع إبراهيم الديب:" الفلاح يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد، وتدرك الدولة المصرية أهمية الزراعة في الاقتصاد الوطني، و القيادة السياسية حريصة على دعم الفلاحين من خلال العديد من البرامج والمبادرات، وتسعى الدولة لتلبية الاحتياجات الغذائية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وذلك من خلال التوسع فى الرقعة الزراعية واستصلاح المزيد من الأراضي لتعزيز تحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة من المحاصيل الاستراتيجية".

أكد إبراهيم الديب، أن الدولة تولي الزراعة اهتمام خاص والقطاع الزراعي لا يقل أهمية عن القطاع الصناعي لدوره الكبير في تحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى أن الحكومة تسعى لدعم الفلاح في مسار عملها خلال الـ 3 سنوات القادمة، وذلك نظرا لاعتباره شريكا رئيسًا في تحقيق الأمن الغذائي، لا سيما في ظل تعدد التحديات التي تواجه القطاع الزراعي على الصعيدين المحلي والدولي.