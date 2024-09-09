فضل الله دعا لتوحيد الجهود لحماية الوطن من أطماع العدو: أي حرب على لبنان لن تكون نزهة

وجّه العلامة السيّد ​علي فضل الله​، تحيّةً إلى أهالي صور باختلاف تنوّعاتهم على "احتضانهم للنّازحين من الاعتداءات الصّهيونيّة"، مشيدًا بـ"روح المقاومة الّتي يتحلّى بها أهل الجنوب، الّذين يقدّمون التّضحيات من أجل سيادة هذا الوطن، ومنع العدو من تحقيق أهدافه".

وأعرب، خلال استقباله رئيس جمعيّة "هلا صور" الثّقافيّة الاجتماعيّة الكاتب عماد سعيد، ترافقه الشّاعرة فاديا حسون، عن استنكاره وإدانته "ما تعرّض له فريق الدفاع المدني من غدر صهيوني، أدّى لاستشهاد عدد من عناصره"، مشيرًا إلى أنّ "هذه التّهديدات الّتي يطلقها قادة العدو ضدّ ​لبنان​، تدخل ضمن الحرب النّفسيّة ورفع معنويّات جيشه المنهارة لا أكثر، خصوصًا أنّ هذا العدو يعرف أنّ أي حرب على لبنان لن تكون نزهةً، وهي مكلفة له، لما تمتلكه المقاومة من إرادة ومقوّمات قوّة".

ودعا فضل الله، كلّ الأفرقاء السّياسيّين إلى أن "يبتعدوا عن كلّ ما يثير الحساسيّات والاصطفافات"، وداعيًا إلى "توحيد الجهود، حتّى نستطيع حماية هذا الوطن من أطماع العدو الصّهيوني".