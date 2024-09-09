تجمع أهالي شهداء و جرحى و متضرري إنفجار المرفأ: نستنكر التدخلات الفاضحة من قبل "القوات" بهذا الملف

أصدر تجمع أهالي شهداء و جرحى و متضرري إنفجار مرفأ بيروت، بيانا ردا على زيارة وفد من تكتل الجمهورية القوية لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، إستنكر فيه "التدخلات الفاضحة من قبل حزب القوات اللبنانية بهذا الملف منذ أربع سنوات حتى الٱن والذي كان سببا رئيسا بإنفصال الذي وقع في صفوف أهالي الشهداء مؤكدا أنه لا يحق لا للقوات و لا لغيرها التدخل بهذا الملف خاصة و أن قسما كبيرا من أهالي الشهداء يرفضون القاضي طارق البيطار و يعتبرونه متٱمرا على قضيتهم".

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