الحلبي عرض مع وفد من التقدمي سبل تأمين المقومات لانطلاق العام الدراسي في التعليم العام والمهني والجامعة اللبنانية

عقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، اجتماعا، مع وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي، ضم النائب أكرم شهيب وأمين السر العام للحزب ظافر ناصر، في حضور مستشار الوزير لشؤون التعليم العالي نادر حذيفة، ومستشار الوزير لشؤون التواصل مع الجهات الخارجية ماهر الحسنية.
وتناول البحث، سبل تأمين المقومات لانطلاق العام الدراسي في التعليم العام والتعليم المهني والجامعة اللبنانية بصورة طبيعية.
وتوافق المجتمعون على أن "تأمين المال هو مسؤولية الحكومة، وذلك لتمكين وزارة التربية من المباشرة بالعام الدراسي، وتمكين المدرسة الرسمية وأساتذتها من بدء العمل ومتابعته".
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