بري التقى المنسقة الأممية بلبنان وسفيرة النرويج وأبرق لتبون مهنئًا: نقدّر للجزائر دعمها الدائم للبنان

التقى رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ في عين التّينة، المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في ​لبنان​ جينين هينيس بلاسخارت، حيث جرى عرض لآخر المستجدّات والأوضاع لاسيّما السّياسيّة والميدانيّة منها في لبنان والمنطقة، على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة.

واستقبل أيضًا سفيرة النّرويج هيلدا هارالدستاد، في زيارة بروتوكوليّة بمناسبة تولّيها مهامها كسفيرة لبلادها لدى لبنان. وكانت الزّيارة مناسبة لبحث تطوّرات الأوضاع في لبنان والمنطقة، والعلاقات الثّنائيّة بين البلدين.

على صعيد آخر، أبرق برّي للرّئيس الجزائري ​عبد المجيد تبون​، مهنّئًا بانتخابه لولاية رئاسيّة جديدة.

وجاء في نصّ البرقيّة: "يطيب لي باسم الشّعب اللّبناني ومجلسه النّيابي وباسمي الشّخصي، أن أتوجّه منكم بأحرّ التّهاني على الثّقة الكبيرة الّتي منحكم إيّاها الشّعب الجزائري، بتجديد ثقته بكم رئيسًا للجمهوريّة الجزائريّة لولاية رئاسيّة جديدة، متمنّين لكم التّوفيق والنّجاح في مهامكم لقيادة الجزائر نحو المزيد من التقدّم والاستقرار والازدهار".

وأضاف: "ننتهزها مناسبةً للإعراب عن شكرنا وتقديرنا لجزائر المليون شهيد، رئيسًا وحكومةً ومجلسًا وطنيًّا وشعبًا، على وقوفهم ومؤازرتهم ودعمهم للبنان على الدّوام، لاسيّما في الملمات كالّتي يمرّ بها راهنًا، مؤكّدين استعدادنا العمل من أجل تطوير صيغ التّعاون والتّنسيق بين بلدينا في مختلف المجالات، لا سيّما في المجال التّشريعي؛ لما فيه مصلحة شعبَينا وأمّتنا وقضاياها المحقّة".