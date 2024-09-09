شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: الفلاح صمام أمان للأمن الغذائى وركيزة لدعم الاقتصاد الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب الحرية المصرى، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، أن الفلاح المصرى على مدار التاريخ، كان وسيظل أيقونة العطاء والبناء والتنمية، وصمام أمان للأمن الغذائى، وأحد الركائز الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطنى.

وقالرئيس حزب الحرية المصرى، أن الفلاح المصرى هو العمود الفقرى للاقتصاد الوطنى، حيث يساهم القطاع الزراعى بنحو 20% من الناتج المحلى الإجمالى، ويستوعب 25% من حجم العمالة.

وأضاف رئيس حزب الحرية المصرى، أن الفلاح المصرى يقوم بدور مهم فى تنفيذ خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى فى مجالات الاستصلاح الزراعى، وزيادة المساحات المنزرعة بمحاصيل القمح والذرة والبنجر وفول الصويا، وزراعة الأصناف عالية الانتاجية.

وأوضح أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حريصة على دعم الفلاح من خلال التوسع فى منظومة الزراعات التعاقدية، لتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والذرة الصفراء، وفول الصويا وقصب السكر والبنجر، فضلا عن إسقاط الديون عن الفلاحين المتعثرين عن السداد لبنك التنمية الزراعية.

وأشار الحزب إلى أن الدولة تواصل استراتيجيتها لدعم وتمكين الفلاح من خلال تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة وتشديد الرقابة على الجمعيات التعاونية الزراعية بهدف توصيل الدعم إلى مستحقيه، من خلال الحيازات الزراعية، واستنباط أصناف جديدة من التقاوى المعتمدة عالية الانتاجية، فضلا عن التوسع فى مشروعات الاستصلاح الزراعى وتحسين منظومة الرى، ومواكبة التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة.