شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطني: اهتمام كبير بملف الزراعة فى مناقشات أخرجت 55 توصية للحكومة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت إدارة الحوار الوطني أنه تزامنًا مع يوم الفلاح المصرى، نتذكر معًا أن الحوار أعطى اهتمامًا كبيرًا بملف الزراعة فى مصر، والذى يعد إحدى ركائز الاقتصاد المصرى وأحد القطاعات الاستراتيجية الهامة، فقد وضعت لجنة الزراعة، ضمن لجان المحور الاقتصادى، جميع القضايا والموضوعات المختصة بهذا الملف على طاولة مناقشات الحوار الوطنى، والتى نوقشت على مدار عدد من الجلسات العامة والمتخصصة وبحضور عدد من الخبراء والمختصين بهذا الشأن، وتم التوافق على عدد كبير من التوصيات والمخرجات للجنة بلغ عددها 55 توصية، بعض هذه التوصيات بدأت الحكومة المصرية فى العمل على تنفيذها بالفعل مثل: الاهتمام بالإرشاد الزراعى والعمل على رفع كفاءة الفلاح، ووضع السعر العادل للمحاصيل الاستراتيجية قبل الزراعة بوقت كافٍ، والتوسع فى الزراعة التعاقدية، وكذلك، الاهتمام بالتواصل المستمر بين وزارة الزراعة والجمعيات التعاونية الزراعية، والتوسع فى عدد الصوامع لزيادة قدرة تخزين محصول القمح.

وكما هو الواقع والمأمول دائمًا فى كل قضايا وموضوعات الحوار الوطنى، تتكامل رؤية أهل الخبرة والتخصص وأصحاب الرأى، مع إرادة وعمل المعنيين والتنفيذيين وصناع القرار، لنصيغ مستقبل يليق بكل مصرى ومصرية، تحقق فيه مصرنا الحبيبة الريادة فى كافة المجالات.