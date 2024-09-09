مصدر يزف بشرى سارة بشأن التصالح على مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد مصدر حكومي مطلع، أنه جار العمل على تقديم تيسيرات جديدة فيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وقال المصدر، في تصريحات إلى الخليج 365، إن التعديلات الجديدة هدفها تلافي المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق قانون التصالح الجديد منذ أكثر من شهرين.

وأوضح المصدر، أن التعديلات الجديدة تشمل إلغاء بعض المستندات التي تشكل أزمة في الحصول عليها أو تعيق سير إجراءات التصالح بسرعة، إلى جانب دمج مستندات أخرى.

وأشار المصدر، إلى أن التسهيلات الجديدة تشمل أوضاع الجراجات أيضا على أن يتم وضع آلية للتعامل معها وفق حالة الجراج على الطبيعة ومدى صلاحيته للعمل كجراج من عدمه.

وشدد المصدر، على أنه لم تصدر أي تعليمات حتى الآن للمحافظات المختلفة وذلك لأنه لم يتم الانتهاء من إجراءات تنسيق الإجراءات الجديدة الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء في صورتها النهائية.

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