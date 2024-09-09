سحر الذكاء الاصطناعي.. مواصفات وأسعار آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - اختتمت شركة أبل حدثها اليوم بالكشف عن هواتف آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس.

آيفون 16 برو يأتي بشاشة أكبر مقاسها 6.3 بوصة، وآيفون 16 برو ماكس أيضا بشاشة أكبر 6.9 بوصة.

وسيطرح هاتف آيفون 16 برو بأربعة ألوان هي الأسود، الأبيض، الفضي، الصحراوي.

وتزعم أبل أن آيفون 16 برو يقدم أفضل عمر بطارية على الإطلاق ويدعم شريحة جديدة أعلى كفاءة باسم A18 Pro.

يعمل هاتف آيفون 16 برو بمحرك عصبي مكون من 16 نواة، بقدرة فائقة في أحمال الذكاء الاصطناعي التوليدية وبزيادة بنسبة 17% في عرض النطاق الترددي للذاكرة. كما تعمل ميزة Apple Intelligence بشكل أسرع بنسبة 15% مقارنةً بجهاز iPhone 15 Pro.

وتحتوي شريحة A18 Pro على وحدة معالجة رسومية سداسية النواة لتجربة لعب أفضل مع أداء تتبع الأشعة 2x.

وتحتوي فئة برو مودم Qualcomm X75 5G للحصول على سرعات 5G أسرع من خلال تجميع شركات الاتصالات.

زودت أبل هواتف آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس بتحسينات في عمر البطارية باستخدام شريحة X75 ومعالج A18، بالإضافة إلى أن أبل تستخدم بطاريات أكبر قليلاً مع زيادة في السعة بنسبة 5 إلى 9%.

وبالنسبة للتخزين، يبدأ هواتف آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس بسعة 256 جيجا.

تأتي هواتف هواتف آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس بميكروفون مقاوم أفضل للماء وصوت أفضل بفضل الذكاء الاصطناعي.

الكاميرا الرئيسية في هاتف آيفون 16 برو من نوع Fusion بدقة 48 ميجابكسل، مع تقريب بصري بدرجة 5x.

تستطيع كاميرا هواتف iPhone 16 Pro تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية، وهو ما يساعد في الحصول على تأثيرات الحركة البطيئة السينمائية.

ويدعم هاتف آيفون 16 برو 4 ميكروفونات ستيريو مع مستوى ضوضاء أقل مع ميزة مزيج الصوت، التي تتيح عزل الأشخاص الذين يتحدثون بطرق مختلفة.

يحتوي هاتف آيفون 16 برو على شاشة مقاس 6.3 بوصة، ويحتوي هاتف آيفون 16 برو ماكس على شاشة مقاس 6.9 بوصة، وهي أكبر من الموديلات السابقة، والتي كانت مقاساتها 6.1 بوصة و6.7 بوصة على التوالي.

وقالت أبل إن الموديلات الجديدة تحتوي أيضًا على "أرق حواف في أي منتج من منتجات أبل"، ووصفتها بأنها "أفضل شاشات آيفون لدينا على الإطلاق".

يبلغ وزن التيتانيوم نصف وزن الفولاذ المقاوم للصدأ تقريبًا وهو "أكثر مقاومة للخدش من أشكال التيتانيوم الأخرى التي استخدمها الآخرون".

سعر هاتف آيفون 16 برو يبدأ من 999 دولارا أمريكيا، أما هاتف آيفون 16 برو ماكس فيبدأ سعره من 1199 دولارا أمريكيا.