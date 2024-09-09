رئيس شركة العاصمة الإدارية: إنشاء حاضنة أعمال للشركات الناشئة في التطوير العقاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير محمد معروف:

قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إنه سيتم العمل على تأسيس حاضنة أعمال للشركات الناشئة في مجال التطوير العقاري.

وأضاف "عباس" خلال كلمته في مؤتمر انفيستجيت اليوم، أن العاصمة الإدارية لديها بيئة تكنولوجيا متطورة تدعم هذا المجال، لافتا إلى أنه سيتم التواصل مع كافة الشركات العقارية الناشئة لدعمها.

وأشار إلى أن هناك خطة طموحة لوضع العاصمة الإدارية ضمن أهم المدن الذكية التكنولوجيا، مشيرا إلى أن جاهزية العاصمة الإدارية للتكنولوجيا شجعت المستثمرين نحو توجيه استثماراتهم بها، لافتا إلى أنه يتم توفير كل سبل الراحة والرفاهية سواء للساكن او المستثمر.

وأوضح عباس، أن إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالمشروعات والأراضي أصبحت تتم بكل سهولة ويسر نظرا لانهائها عن طريق نظام الشباك الواحد.