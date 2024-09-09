"لتعزيز العلاقات الثنائية".. وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حسين عوض، وزير خارجية السودان، في جلسة مباحثات عُقدت بمقر وزارة الخارجية في قصر التحرير.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن وزير الخارجية استعرض أبرز ملامح مشاركة مصر في اجتماعات جنيف وتقييمها لأعمالها والجهود المبذولة لحل الأزمة في السودان، مؤكدًا دعم مصر لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه.

وحرص الجانبان على استعراض البنود الخاصة بالسودان خلال اجتماع جامعة الدول العربية غدًا الموافق 10 سبتمبر الجاري.

وأضاف المتحدث أن الدكتور عبد العاطي حرص على الاستماع لتقييم نظيره السوداني لمختلف الجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى التوصل لحل للأزمة، وتناول الطرفان عددًا من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية. وأكد وزير الخارجية حرص مصر على الاستمرار في تيسير أوضاع المواطنين السودانيين المقيمين في مصر إلى حين انتهاء الأزمة وتمكنهم من العودة بسلام إلى بلادهم، وهو ما كان محل شكر وتقدير من نظيره السوداني.

من جانبه، شدد السيد حسين عوض على عمق العلاقات الثنائية، معربًا عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها مصر سواء على المستوى الإنساني والإغاثي، أو على صعيد تهيئة الظروف للتوصل لحل للأزمة الراهنة.